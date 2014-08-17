رئيس الزمالك يتهم نجل مرسي والإخوان بمحاولة اغتياله

اتهم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان بالتورط في محاولة اغتياله التي وقعت فجر اليوم الأحد أمام مقر النادي في المهندسين بالجيزة جنوب القاهرة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن أسامة مرسي وعدداً من عناصر الإخوان وأعضاء رابطة "الألتراس وايت نايتس" وراء محاولة اغتياله، مضيفاً أن نجله أحمد تلقى رسالة من مجهولين عبر هاتفه الجوال نصها "أبوك سيموت فجر اليوم"، وذلك من هاتف خاص بأحد أعضاء رابطة "الوايت نايتس".

وقال إنه تعرض لإطلاق نار على أيدي مجهولين كانوا يستقلون سيارة أثناء تأهبه لمغادرة النادي، الأمر الذي أسفر عن إصابة ثلاثة من مرافقيه هم الصحافي صالح رجب وآخرين من موظفي النادي، تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج.

على الجانب الآخر أجرت النيابة العامة معاينة لموقع الحادث، واستمعت إلى أقوال مرتضى منصور.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية الجناة، مشيراً إلى أنه سيتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على أبواب النادي والمحال التجارية للاستعانة بها في التوصل لهم.

نادي الزمالك يعلن حالة الطوارئ

على الجانب الآخر أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك حالة الطوارئ، استعداداً لأي هجوم من جانب رابطة مشجعي "الوايت نايتس"، وذلك بعد أن أعلنت الرابطة تجمع أعضائها اليوم الأحد بميدان" سفنكس" المجاور للنادي، للمطالبة بالإفراج عن الثنائي أحمد بحر ومحمد زكي، المحبوسين حالياً على ذمة قضية اقتحام مقر النادي منذ عدة أيام.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمرشح السابق للرئاسة المصرية قد تعرض لإطلاق أعيرة نارية أثناء تواجده خارج مقر النادي في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على صفحته في موقع فيسبوك أن والده قد تعرض لإطلاق نار، وأن اثنين من العمال بنادي الزمالك قد أصيبا جراء إطلاق النار.

وكان منصور قد طالب وزارة الداخلية في وقت سابق من هذا الشهر بتسليح موظفي أمن النادي، بعد تكرار الهجمات التي تعرض لها من قبل أعضاء في رابطة المشجعين التي تعرف بـالـ"وايت نايتس".