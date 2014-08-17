وزير دفاع مصر: جاهزون لمواجهة الإرهابيين براً وبحراً

أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مضيفاً أن الجيش بكافة أفرعه ووحداته، لديه يقظة وجاهزية دائمة وابتكار المزيد من الأساليب والأفكار للتصدي للعناصر الإرهابية والمهربين براً وبحراً.

وقال خلال لقائه بعدد من قادة وضباط حرس الحدود اليوم الأحد، إن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، مقدما التحية لشهداء القوات المسلحة من رجال حرس الحدود الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم خلال المواجهات المستمرة مع قوى التطرف والإرهاب.

وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وحدات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والنظم القتالية والاهتمام بالفرد المقاتل إدارياً ومعيشياً ومعنوياً، خاصة في المناطق النائية، وتوفير كافة الإمكانات لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية ومنع أعمال التسلل والتهريب للأسلحة والمواد المخدرة التي تهدد أمن المجتمع وتدمر شبابه.

وأشاد صبحي بدور رجال حرس الحدود الذين يؤدون مهامهم على كافة الاتجاهات، مؤكداً أن قوات حرس الحدود أحد أذرع القوات المسلحة الحامية لأمن مصر القومي.

وأدار صبحي حواراً مع عدد من القادة والضباط استعرض خلاله ما تمر به المنطقة من أحداث ومتغيرات وانعكاساتها على الأمن القومي والتي تفرض المزيد من التحديات على القوات المسلحة بكافة أفرعها ووحداتها.

