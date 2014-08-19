مصر تطالب أميركا بضبط النفس واحترام حق التظاهر

طالبت مصر أميركا باحترام حق التظاهر وضبط النفس، وذلك على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات المتصاعدة بمدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأميركية، نتيجة مقتل الشاب مايكل براون من جانب قوات الشرطة.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر تتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة فيرجسون وردود الأفعال عليها.

وأشار إلى التصريحات الصادرة عن سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كي مون، باعتبارها تعكس موقف المجتمع الدولي تجاه هذه الأحداث، خاصة ما تضمنته من المطالبة بضبط النفس واحترام حق التجمع والتعبير السلمي عن الرأي، وأمله في أن تؤدي التحقيقات الجارية إلى تسليط الضوء كاملاً على مقتل الشاب الأميركي، وإنفاذ العدالة، وحثه للسلطات على التعامل مع المظاهرات وفقاً للمعايير الأميركية والدولية.