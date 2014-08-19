"أنصار المقدس" تتوعد عناصر الجيش المصري

بثت جماعة "أنصار بيت المقدس" مقطع فيديو جديداً لعملية قتل الجنود والهجوم على كمين الفرافرة بالوادي الجديد ورفح شمال سيناء في مصر.

وقال أحد قادة الجماعة في الفيديو الذي حمل اسم "أيها الجندي": أيها العسكري المسكين، هل تعلم قدر جنايتك؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.

وبث الفيديو مقاطع مؤلمة لعملية قتل الجنود، وقال إنها رد على مقاطع أخرى بثها ووصفها بأنها عمليات تعذيب قام بها جنود الجيش والشرطة ضد مدنيين، منها واقعة تعذيب لشخص داخل أحد أقسام الشرطة، وأخرى لواقعة سحل الفتاة الشهيرة بميدان التحرير، إضافة إلى مقاطع أخرى لانتهاكات وعمليات عنف ضد مواطنين.

وبث الفيديو مشاهد لقوات الشرطة وهي تقوم بفض تظاهرات الإخوان وتعاملهم مع المسيرات داخل جامعة الأزهر، تبعتها مشاهد لعدد من جنود الجيش والشرطة وهم يطلقون النار دون تحديد الهدف.

تصفية الجنود المصريين

وبث الفيديو أيضا عملية تصفية 4 جنود من قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء في الكمين الذي تم نصبه عن طريق تلك الجماعة عند منطقة باب سيدوت على طريق رفح الدولي، ليلة أول يوم في رمضان الماضي، وظهر الجنود وهم يجبرونهم على الانبطاح أرضاً، ثم أطلق أحد أفراد الجماعة عليهم النار بشكل وحشي، مرتديا شالا أحمر، وظهرت في الصورة سيارة بيضاء تحمل أرقام "ط أ ل 1439" ماركة "هيونداي فيرنا.

وعقب ذلك بثت الجماعة مقطعاً آخر لتصفية جندي بالجيش بعدما رصدوه بسيارة، ونزل أحد العناصر منها، وأطلق النار على الجندي، ثم ركب السيارة مسرعا ولاذ بالفرار، تاركا وراءه شهيدا من شهداء الجيش.