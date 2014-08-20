الحكم بالسجن المؤبد لـ17 من مؤيدي الإخوان

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت 17 من مؤيدي الإخوان المسلمين غيابياً بالسجن المؤبد، بتهم من بينها "القتل وحيازة أسلحة" في قضية تتصل باحتجاج عنيف بالقاهرة العام الماضي.

وأضافت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عدلي فاضل قضت أيضا بمعاقبة متهم آخر مسجون بالسجن لمدة 15 عاماً، وخضوع جميع المحكوم عليهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة.

والحكم القابل للطعن أمام محكمة النقض هو الأحدث في سلسلة أحكام جماعية بالإعدام والسجن لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة العام الماضي، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتعود القضية للثالث من أغسطس العام الماضي، عندما قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في اشتباكات بين محتجين مؤيدين للإخوان وأهالي بمنطقة المنيل في القاهرة.

وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها "الانضمام لجماعة على خلاف القانون والتجمهر والبلطجة والقتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخيرة".