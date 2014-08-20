العثور على 3 جثث مقطوعة الرأس بشمال سيناء

قال مصدر أمني بمحافظة شمال سيناء، يوم الثلاثاء، إنه عُثر على جثث 3 أشخاص مقطوعة الرأس قرب مدينة رفح، شرق المحافظة، فيما نفي المصدر أن يكون الحادث يحمل صبغة تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف إعلاميا باسم داعش.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم العثور على جثتين اليوم الثلاثاء، فيما تم العثور على جثة ثالثة مقطوعة الرأس أمس بقرية المهدية، جنوب رفح، مشيراً إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الجثث الثلاثة.

وبحسب سكان محليين وشهود عيان، فإن الجثث تعود لثلاثة من أهالي المنطقة كانوا من ضمن 4 اختطفهم مجهولون قبل 3 أيام. ولم يتسن معرفة مصير الشخص الرابع المختطف .

ويتحفظ المصدر الأمني والسكان المحليون على الإفصاح عن هوية المخطوفين، لأسباب أمنية.

وقال المصدر الأمني إنه يجري التحقيق في الحادث، مشيرا إلى أن الترجيحات الأمنية تشير إلى أن ثمة خلافات بين جماعات مسلحة وراء الحادث، نافيا أن تكون عمليات القتل تحمل صبغة تنظيم "داعش".