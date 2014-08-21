مصر تدين بشدة حادث قتل الصحفي الأميركي جيمس فولي

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها بأقسى وأشد العبارات واستهجانها الكامل لجريمة قتل الصحفي الأميركي جيمس فولي من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي باعتبارها حادثاً بربرياً ووحشياً يتنافى تماماً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي هي منه براء، فضلاً عن خروجه عن القواعد الإنسانية والأخلاقية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية التأكيد على ضرورة تضافر وتكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عالمية لا تستهدف دولة أو منطقة بعينها أو ترتبط بديانة محددة، وإنما تستهدف الاستقرار والأمن والتنمية في مختلف ربوع العالم.

