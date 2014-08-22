مصدر روسي: تسليم صواريخ "إس-300" لمصر بدلاً من سوريا

ذكرت وكالة "إيتار ــ تاس" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أن "مصر قد تتسلم منظومة الدفاع الجوي "أس-300 ب م او" (فافوريت)، التي كانت مخصصة سابقا لسوريا".

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عنه: "لقد أبدى الشركاء من مصر اهتمامهم ورغبتهم في شراء "إس-300"، وقد يتم خلال فترة قصيرة إدخال بعض التعديلات على المنظومة المعدة لسوريا بشكل تؤخذ فيه بعين الاعتبار المطالب المصرية".

وأشار إلى أنه "في حال الاتفاق سيتم استبدال البرمجيات في "إس-300″ المخصصة لسوريا، وكذلك استبدال بعض المكونات والتجهيزات فيه".

وأضاف المصدر أن مصر قامت خلال العقد الأخير، وفي إطار التعاون العسكري الفني، بشراء ذخائر وقطع غيار وأجهزة بقيمة إجمالية قدرها حوالي 400 مليون دولار، حيث لا تزال القوات المسلحة المصرية تستخدم قدراً كبيراً من الأسلحة والمعدات العسكرية السوفييتية.

