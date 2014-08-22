مصر: تفجير مركز عمليات لأنصار بيت المقدس بالعريش

أفادت مراسلة العربية في القاهرة أن قوات الجيش تمكنت مساء الخميس، من تفجير مركز عمليات خاص بأنصار بيت المقدس جنوب العريش.

وقالت مصادر أمنية في الجيش إن قوات الأمن تمكنت الليلة من تفجير مركز عمليات لأنصار بيت المقدس، حيث تم رصد المكان بطائرات الأباتشي، وتم مداهمة المكان بقوات برّية، قبل أن يتم تفجيره.

وتبين أن المكان يضم أجهزة اتصالات لاسلكية وورشة لتصنيع الأسلحة والصواريخ وأعدادا كبيرة من صناديق الذخيرة والأسلحة مخبأة في غرف تحت الأرض، وكميات كبيرة من الملابس العسكرية الخاصة بحركة حماس، عبارة عن "أفرولات" وأحذية عسكرية و10 قطع من الصدريات الواقية من الرصاص.

وقالت المصادر إن عمليات التفجير تمت على خلفية إصابة مجند بكمين لحفن جنوب العريش مساء الخميس رصاص قناصة، والذي تم نقله للعلاج بمستشفى العريش.