بينهم سعوديون..مقتل 33 وإصابة 40 بتصادم حافلتين بمصر

أفاد التلفزيون المصري بمقتل 33 شخصاً في حادث تصادم وقع في وقت مبكر اليوم الجمعة، بين حافلتين سياحيتين في جنوب شبه جزيرة سيناء.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ) الرسمية عن محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، قوله إن عدداً من السعوديين واليمنيين والروس كانوا بين أكثر من 40 شخصاً أصيبوا في الحادث. ولم يقدم المزيد من التفاصيل. وأضاف أن عدد القتلى والجرحى "مرشح للزيادة".

أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه وصل ضمن المصابين 4 يحملون جنسيات أجنبية، منهم سعوديتان، وأوكرانية، ويمني.

والمصابون هم:- خديجة عبد الرحمن (27 سنة) من السعودية، والطفلة سادين حسين سالم (عامان ونصف)، وعبد القادر ناصر محمد العوالق (28 سنة) من اليمن، وفابيكا أولنج (20 سنة) من أوكرانيا.

وقال مصدر أمني إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن النعاس غلب سائق إحدى الحافلتين المسرعتين مما تسبب في التصادم.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً من منتجع شرم الشيخ.

وقالت مصادر طبية إن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات قريبة.