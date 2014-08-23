شكري إلى السعودية للمشاركة في اجتماع عربي حول سوريا

يقوم وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة إلى المملكة العربية السعودية تبدأ مساء اليوم السبت، وذلك للمشاركة في اجتماع وزاري تستضيفه المملكة لمجموعة الدول العربية، المكونة من مصر والسعودية والأردن وقطر والإمارات، وهم أعضاء مجموعة أصدقاء سوريا الدولية، وذلك لبحث تطورات الوضع في سوريا.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تدهور الوضع في منطقة المشرق العربي وتنامي تواجد التيارات المتطرفة وتنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا، وهو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة السورية يعيد الاستقرار إلى هذا البلد ويعيد الأهالي إلى مواطنهم بعد أن هجروا وعانوا معاناة شديدة، ويسمح في الوقت نفسه بتحقيق طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة التي دعمتها مصر منذ بداية الأحداث في سوريا، ويوفر الظروف المناسبة لمكافحة الإرهاب الذي بات ظاهرة تهدد الأمن الإقليمي على نحو غير مسبوق.

