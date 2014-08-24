مصر تنفي شن غارات ضد المتطرفين في العاصمة الليبية

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قيام القوات المسلحة المصرية بأي عمل عسكري داخل الأراضي الليبية.

وقال السيسي، خلال لقائه الأحد مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة: "إننا لم نقم بأي عمل عسكري خارج حدودنا حتى الآن"، مضيفًا أنه "لا توجد طائرة أو قوات مصرية في ليبيا، ولم تقم أي طائرة مصرية بعمل عسكري داخل الأراضى الليبية".

وأوضح السيسي، أن "مصر معنية مع دول الجوار بأمن وسلامة ليبيا الشقيقة"، مشيرًا إلى أنها تجري مشاورات على وجه الخصوص مع الجزائر وتونس ودول الجوار المعنية، للوصول لعمل سياسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ونفت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، ما ردده البعض وتناولته عدد من وسائل الإعلام حول قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع تسيطر عليها ميليشيات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، وأكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها.

وأضاف البيان "تتابع وزارة الخارجية عن كثب تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وتأمل في سرعة تشكيل حكومة وطنية بعد انتخاب مجلس النواب وبدء انعقاده، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ويسهم في بناء مؤسسات الدولة الليبية، ويحفظ لها وحدتها وسلامة أراضيها".