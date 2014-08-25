القاهرة تنفي أسر جنود وطيارين مصريين في ليبيا

نفت وزارة الخارجية المصرية أسر جنود وطيارين مصريين داخل ليبيا. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه رداً على المزاعم والادعاءات الكاذبة والباطلة التي يروجها البعض حول أسر جنود وطيارين مصريين في ليبيا، فإن مصر تنفي بشكل قاطع صحة تلك الادعاءات وتعيد التأكيد على نفي قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا.

وأضاف البيان أن مصر تدين بأقسى العبارات محاولات بعض الجهات الزج بها في الشأن الداخلي الليبي، والتي لا يخفي على أحد أهداف تلك الجهات الخبيثة والتي تتنافى مع مصالح الشعب الليبي ولا تحترم مؤسساته الشرعية.

وقال إن مصر تجدد مواقفها الثابتة الداعمة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والرافضة لأية تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد نفت بالأمس في بيان لها، ما ردده البعض وتناولته عدد من وسائل الإعلام حول قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع تسيطر عليها ميليشيات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، وأكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها.

