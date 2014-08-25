بسبب حمار.. مسلحون يقتحمون مسجداً ويستهدفون المصلين

اقتحم 3 مسلحين مسجداً بعزبة الشيخ إسماعيل التابعة لقرية نعيم بمحافظة بني سويف جنوب مصر، وأطلقوا النار على المصلين وفروا هاربين.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن بني سويف، قد تلقى بلاغا من اللواء زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، بقيام 3 أشخاص باقتحام مسجد وإطلاق أعيرة خرطوش داخله أثناء صلاة العشاء، مساء أمس الأحد لإرهاب المصلين، واعتدوا بلوح خشبي على جابر حسين أحمد 34 سنة، إمام المسجد بسبب نزول حماره إلى أرض زراعية تابعة للمتهمين.

وقالت مصادر لـ"العربية.نت" إن المتهمين الثلاثة، وهم حمزة عباس عبدالعزيز وشقيقه نفادي عباس عبدالعزيز ومحمد فضل كمال، اقتحموا المسجد مدججين بالسلاح للانتقام من صاحب الحمار، لكن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في هروبهم وعدم الإمساك بهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 1280 لسنة 2014، وأمر المستشار وليد الرفاعي، المحامي العام لنيابات بني سويف، بسرعة ضبط المتهمين والتحقيق في الواقعة.