مصر.. مقتل 14 إرهابياً وتدمير مصنع متفجرات في سيناء

أعلن الجيش المصري في بيان له، مقتل 14 إرهابيا في اشتباكات مع قواته بشمال سيناء.

وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، إن الحملة العسكرية التي تشنها قوات الجيش جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء أسفرت عن تدمير 32 بؤرة إرهابية من العشش والمنازل التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى ضبط وتدمير مستشفى ميداني تستخدمه العناصر الإرهابية في علاج مصابيهم، وحرق وتدمير مصنع لتصنيع العبوات الناسفة يحتوي على 15 جوالا من مادة الأنتومونيا ومكبس لتصنيع قوالب المتفجرات.

وقال إنه تم اعتقال أربعة من المطلوبين أمنياً بمناطق الشيخ زويد، وضبط وتدمير عربة، و6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية، كما تم تدمير 3 فتحات لأنفاق بمدينة رفح.