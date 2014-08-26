استئناف اجتماع سوداني مصري إثيوبي حول سد "النهضة"

يستمر اليوم الثلاثاء، في الخرطوم اجتماع، وصف بالحاسم، لوزراء الموارد المائية لدول مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول سد "النهضة" والخلاف المصري الإثيوبي حول تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل.

وصرح وزير الري المصري في مستهل الاجتماع الثلاثي على أهمية مياه النيل لمصر كونها تعاني شحاً مائياً، مؤكداً على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد "النهضة".

فيما قال وزير الري الإثيوبي إن مشروع السد سيخفف من نسبة الفقر في إثيوبيا كما أنه سيفيد الدول الثلاث وأن بلاده ملتزمة بما أوصت به لجنة الخبراء، مبدياً استياءه من الإعلام المصري الذي يرى أنه كان جزءاً كبيراً من الأزمة.

يذكر أن هضبة إثيوبيا تستقبل سنوياً أكثر من 750 مليار متر مكعب من الأمطار، لا يجري في روافد نهر النيل منها سوى 15 إلى 20%، ومصر في حاجة إلى مضاعفة حصتها من مياه النيل من خلال استغلال هذه الفوائض بالتنسيق مع إثيوبيا.

فحجم ما تستهلكه مصر من المياه سنوياً يبلغ أكثر من 80 مليار متر مكعب، من بينها حوالي 55 مليار متر مكعب حصتها من مياه نهر النيل، كما أنه لا يوجد بديل لها عن مياه النهر كونها تمثل 95% من المياه التي يستخدمها المصريون يومياً.

السد الذي من المفترض أن ينتهي بناؤه في عام 2016 أثار أزمة كبيرة بين البلدين، أزمة قلت وطأتها بعد لقاء الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي في القمة الإفريقية الماضية، ما دفع إلى استئناف المفاوضات التي ستستمر ليومين حول السد بعد توقف دام 8 أشهر.

