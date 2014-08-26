مصر: سندعم القوات المسلحة الليبية بكل ما تحتاج إليه

نفى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن يكون لمصر أي تدخل عسكري في العمليات العسكرية التي تحدث في ليبيا، مؤكداً حرص بلاده على شرعية ليبيا. وأكد شكري أن القاهرة تدعم إرادة الشعب الليبي ممثلة في البرلمان، مؤكداً "سندعم القوات المسلحة الليبية بكل ما تحتاج إليه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، في القاهرة مع وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، وقائد أركان الجيش الليبي.

من جانبه، قال وزير خارجية ليبيا، إن "مصر ملتزمة بأمن واستقرار بلادنا".

كما أكد رئيس أركان الجيش الليبي أن بلاده ستنشئ جيشاً قوياً "بمساعدة الشقيقة مصر".

يذكر أن مصر تشهد حركة مكثفة بشأن ليبيا، حيث يلتقي الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس البرلمان الليبي، كما يجري الموفد الأممي إلى ليبيا محادثات مع وزير الخارجية المصري.