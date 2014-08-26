مصر.. 19 قتيلاً بغرق حافلتي ركاب في ترعة بالأقصر

لقي حوالي 19 شخصاً حتفهم إثر سقوط حافلتين صغيرتين في ترعة الضبعية قرب مدينة الأقصر في مصر صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام.

يأتي الحادث بعد أقل من أسبوع من مقتل 38 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في تصادم حافلتين في سيناء.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر إن الضحايا كانوا عائدين من حفل عرس واختلت عجلة القيادة في أيدي قائدي الحافلتين، عندما فوجئا بسيارة قادمة في الاتجاه المعاكس، فسقطتا في الترعة بالقرب من كوبري الفرشوطي بقرية الضبعية.

وقال اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر إن قوات الإنقاذ النهري مازالت تواصل محاولاتها لانتشال جثث الضحايا والبحث عن ضحايا جدد، فيما قال الدكتور أبو النجا الحجاجي مدير إدارة مرفق الإسعاف بالأقصر، إن هناك 10 سيارات إسعاف متمركزة في موقع الحادث، مشيراً إلى أن عدد ضحايا الحادث بلغ 19 قتيلاً و12 مصاباً غالبيتهم أطفال وسيدات، فيما يتم البحث عن ناجين أو ضحايا آخرين في موقع الحادث بمساعدة قوات الشرطة والأهالي.

وتوقع الحجاجي ارتفاع حالات الوفاة إلى 25 شخصاً، نظراً لخطورة حالة المصابين.

يشار إلى أن مصر ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، تعد من أسوأ 10 دول في حوادث الطرق على مستوى العالم إذ يبلغ عدد ضحايا الحوادث 12 ألف قتيل سنوياً بمعدل قتيل و4 مصابين وحادثتين في الساعة الواحدة.