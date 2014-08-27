السيسي يشارك في قمتي الأمم المتحدة والمناخ بنيويورك

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيرأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر المقبل، كما يشارك في قمة المناخ.

وقالت مصادر رئاسية، إن السيسي سيتوجه إلى مدينة نيويورك يوم 23 سبتمبر القادم للمشاركة في فعاليات قمة المناخ، ثم يلقي كلمة مصر ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر القادم.

على الجانب الآخر استبعد نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إمكانية أن يتقابل السيسي والرئيس الأميركي باراك أوباما، على هامش مؤتمر قمة الأمم المتحدة.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن زيارة السيسي المرتقبة إلى الأمم المتحدة مهمة، وكلمته التي سيلقيها في خطابه أمام الجمعية العامة سينتظرها العالم، مؤكداً أن خطاب السيسي سيقارن بخطابات الزعيم الهندي غاندي، والقائد السوفييتي الأسبق جورباتشوف نظراً لدور مصر الإقليمي والدولي.

وقال إن خطاب السيسي في قمة الأمم المتحدة يجب أن يتم إعداده باهتمام، ويجهز من منظور القضايا الكبرى الفارقة، متمنياً أن يكون باللغة العربية، نظراً لأنه الخطاب الأول له في الأمم المتحدة.

