مصر.. موسى يقترح إنشاء مجلس شيوخ بدلاً من "الشورى"

اقترح الأمين العام السابق للجامعة العربية، ومؤسس حزب المؤتمر المصري إنشاء مجلس شيوخ بدلاً من مجلس الشورى.

واعتبر موسى، في بيان اليوم الأربعاء، أن المطالبات بتعديل الدستور "متوقعة ولها طرقها وآلياتها لينتقل الدستور من حسن إلى أحسن"، مضيفا أنه اقترح أن يكون التعديل الأول الذي يقوده مجلس النواب القادم هو "إعادة مجلس الشيوخ لضمان اكتمال العملية التشريعية وجودتها".

وقال عمرو إن الحديث "تأجيل الانتخابات البرلمانية معناه طعن في الحركة السياسية التي بدأت مع ثورة 30 يونيو وتبلورت في 3 يوليو تأييداً وتفويضاً لـ (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي". كما اعتبر أن الحديث عن تأجيل الانتخابات معناه "المطالبة بإعادة النظر في المسيرة التي توافق عليها الشعب كله بل وتهديدها بالتفكك".