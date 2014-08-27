مقتل شرطي مصري بنيران مهربين في سيناء

قتل شرطي مصري من حرس الحدود، اليوم الأربعاء، في تبادل إطلاق نار مع مهربين كانوا يساعدون مهاجرين أفارقة على عبور الحدود المصرية إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مسؤولون أمنيون مصريون.

وتعتبر صحراء مصر الشرقية التي تمتد من الحدود مع السودان جنوبا حتى شبه جزيرة سيناء في شمال شرق مصر، محورا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة الذين يريدون الذهاب إلى إسرائيل.

وأوضح المسؤولون الأمنيون أن الشرطي كان يتمركز على الحدود بين مصر وإسرائيل في القطاع الأوسط من سيناء. ولم يحدد المسؤولون عدد أو جنسية المهاجرين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى إسرائيل، والذين فروا مع المهربين بعد تبادل إطلاق النار.