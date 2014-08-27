"فضائية" توفيق عكاشة تعود من جديد بعد إغلاقها

أعلنت فضائية "الفراعين" التي يرأس مجلس إدارتها الإعلامي المصري توفيق عكاشة، عودة بث برامجها من جديد بعد توقف استمر يومين.

وقالت القناة في بيان لها: إن إغلاق القناة تم بعد قيام مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع الاتصالات التليفونية ثم هددت بقطع التكييف عن الاستوديو، الأمر الذي يؤدي لأضرار بالغة في الأجهزة، مسببا للإغلاق الحتمي للقناة، وهو القرار الذي اتخذه عكاشة على الهواء مباشرة في برنامج "مصر اليوم" السبت الماضي، معلنا إغلاق القناة.

من جانبه، قال عز الاطروش، رئيس تحرير البرامج بالقناة لـ "العربية نت"، إن العاملين بالقناة قاموا بتحركات حثيثة ومكثفة لعودة بث "الفراعين"، مع مساع للتسويات الداخلية والخارجية، مضيفا أن القناة توصلت لحلول مؤقتة لعودة البث بجهود محبيها، حيث تعود البرامج للبث تدريجيا على أن يعود برنامج "مصر اليوم" الذي يقدمه عكاشة للبث مع بداية الأسبوع المقبل.

على الجانب الآخر، نفى خالد سليمان المستشار القانوني للقناة ما تردد عن بيع القناة للإعلامي عبد الرحيم علي.

وقال في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" إن ما تردد عن تلقي توفيق عكاشة عرضًا من الصحفي عبد الرحيم علي، لشراء "الفراعين" للحفاظ عليها ومنع إغلاقها بسبب تراكم الديون غير صحيح.

وأضاف أن القناة ليست ملكا لعكاشة بمفرده، بل إنها مملوكة لعدد من أفراد عائلته ولا يملك وحده حق التصرف فيها.

وكانت عدة صحف مصرية قد نشرت خبرا يفيد تلقي عكاشة عرضًا لبيع قناته لعيد الرحيم علي، يتضمن شراء كامل أسهم القناة بمبلغ 80 مليون جنيه، مع الإبقاء على برنامج "مصر اليوم" واستمرار عمل عكاشة بالقناة.

وناقش الطرفان الآن تفاصيل الاتفاق بعد أن لاقى قبولَا مبدئيَا من قبل مجلس إدارتها.

يذكر أن الإعلامي عبد الرحيم علي، تم وقف برنامجه على فضائية "القاهرة والناس" منذ أيام، على خلفية تبادله الاتهامات مع رجل الأعمال نجيب ساويرس.