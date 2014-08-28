القبض على المتهم الرئيسي بفيديو كتائب حلوان المسلحة

ألقى جهاز الأمن المصري القبض على المتهم الرئيسي الذي ظهر بفيديو كتائب حلوان، الذي نشر على صفحات التواصل الاجتماعي، في يوم ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يذكر أن الداخلية المصرية قالت إنها ألقت القبض على ثمانية أشخاص يُشتبه بأنهم من بين المشاركين في التسجيل.

وأكدت تحريات الشرطة ضلوع المتهمين في عدد من عمليات العنف التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة.

وكان بيان قد أثار ضجة منذ نحو أسبوعين مع توعد الملثمين المشاركين فيه قوات الأمن في جنوب القاهرة بالاستهداف بعد أن سئموا من سلمية جماعة الإخوان كما قالوا.

ورغم محاولة البعض التقليل من شأن التهديد فإن الأمن المصري تعامل معه بجدية وسرعان ما تكشفت تفاصيل هذه الخلية.

الداخلية المصرية قالت إنها ألقت القبض على ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم من بين المشاركين في التسجيل.

صهر الرجل القوي في الإخوان

وبحسب اعترافات بثتها وزارة الداخلية، فإن أيمن عبدالغني، صهر الرجل القوي في جماعة الإخوان المسلمين يقف وراء تشكيل المجموعة.

وأكدت تحريات الشرطة ضلوع المتهمين في عدد من عمليات العنف التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة

خبراء أمنيون أشادوا بسرعة القبض على هذه الخلية التي كانت تحاول إظهار قوة الإخوان وترويع الشارع المصري.

ورحب الشارع المصري بسرعة القبض على كتائب حلوان، مؤكدا أن مثل هذه الحملات الناجحة تساعد على إعادة الاستقرار والأمن

وهذه ضربة أمنية شديدة قد تحمل أكثر من رسالة، فهي رسالة طمأنة للداخل، ورسالة تحذير للتنظيمات الإرهابية التي تراهن على إمكانية نقل بعض المشاهد المتعلقة بالإرهاب إلى الداخل المصري.