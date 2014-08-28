بالفيديو.. موقف محرج لوزير مصري أثناء افتتاح ميناء

تعرض وزير الصناعة والتجارة المصري، منير فخري عبدالنور، لموقف محرج خلال إلقاء كلمته في افتتاح ميناء قسطل البري، الذي يربط بين مصر والسودان أمس حيث سقط سقف خيمة الاحتفالات، التي يُعقد بها الحفل على رأسه وتم وقف المؤتمر بسبب محاصرة الخيمة للوزير.

وفور سقوط الخيمة تعالت الأصوات والهتافات خوفاً على الوزير إلى أن تمكن مسؤولو المراسم من حماية الوزير وإخراجه من الخيمة سالماً.

الوزير المصري بدأ كلمته في افتتاح الميناء بالهتاف "عاشت وحدة وادي النيل"، مؤكدا أن هذا الهتاف سمعه يتردد من جانب أبناء السودان خلال استقبالهم له، ولذلك ردده معهم، كما توجه بالتحية للمرأة السودانية التي وصفها بحرصها على التواجد والحشد في هذه المناسبة، وهو الأمر الذي جعل سيدات السودان يطلقن الزغاريد تحية للوزير.

يشار إلى أن افتتاح ميناء قسطل البرى يمثل شريان حياة على الحدود المصرية السودانية، وتسعى الحكومة المصرية إلى عمل امتداد زراعي وتجاري بين البلدين، وفتح بوابة للتبادل التجاري مع إفريقيا.