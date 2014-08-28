فيديو يظهر تعذيب متهم والداخلية ترد "كلام فارغ"

نشر المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، فيديو زعم أنه يوضح حالات تعذيب بالدور الرابع في مديرية أمن الإسكندرية.

وقال المركز إن الفيديو يوثق حالة جديدة للتعذيب بمديرية أمن الإسكندرية. ويظهر بالفيديو الذي لا تبدو الصورة فيه واضحة، عدد من الرجال يقومون بسحل أحد المتهمين وتعذيبه.

وطالب المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، في بيان وزارة الداخلية المصرية، بالكشف عن عدد المعتقلين المحتجزين داخل مقار احتجاز الشرطة، غير المدرجة تحت إشراف مصلحة السجون، كما طالب المركز بتشكيل وفد حقوقي مكون من عدد من المؤسسات والشخصيات الحقوقية المحلية والدولية، بمشاركة منظمات حقوقية دولية، ووفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتفتيش السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

من جهته، قال اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن الفيديو "مجرد كلام فارغ ومفيش حد بيصور حد وهو بينضرب"، مؤكداً صعوبة أن يقوم أي شخص بتصوير الأمناء والضباط بداخل المديرية أو القسم في حال صحة الأكاذيب بتعذيب المتهمين واحتجازهم.