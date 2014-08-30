تخفيف الحكم على مرشد الإخوان من الإعدام إلى المؤبد

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و7 آخرين حضوريا، بينهم 3 من قيادات الإخوان بعد إدانتهم في أحداث عنف في يوليو 2013 في القاهرة.

وقال التلفزيون الرسمي إن "محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المؤبد حضوريا ضد محمد بديع مرشد الإخوان ومحمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة، القيادات بالجماعة وأربعة آخرين، بينما قضت غيابيا بالإعدام على ستة متهمين هاربين وهم عاصم عبدالماجد وعزت صبري وأنور علي وعبدالرزاق محمود عبدالرازق وعزت مصطفى ومحمد علي بالإعدام شنقًا"، أدينوا بالتورط في أحداث عنف عرفت إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أحالت في 16 يونيو الماضي، أوراق مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين الأسبق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.