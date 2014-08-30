كيري يعد بالإسراع في تسليم القاهرة مروحيات قتالية

أبلغ وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الجمعة، نظيره المصري، سامح شكري، عزم الولايات المتحدة الإسراع في تسليم القاهرة عشر مروحيات قتالية بهدف مكافحة الإرهاب، بحسب ما أفاد دبلوماسي أميركي.

وكان كيري أمل في تحقيق هذا الأمر خلال زيارته لمصر في نهاية يونيو، وكرر في اتصال هاتفي مع شكري أن "الولايات المتحدة عازمة على المضي قدماً في تسليم الجيش المصري مروحيات من طراز أباتشي"، وفق ما أورد مسؤول في الخارجية الأميركية.

وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن هذه المروحيات "أدوات حيوية ستساعد الحكومة المصرية في جهودها على صعيد مكافحة الإرهاب"، خصوصاً ضد مجموعات إسلامية مسلحة في شبه جزيرة سيناء.

وخلال زيارته للقاهرة في نهاية يونيو، أكد كيري والخارجية الأميركية أيضاً الإفراج عن 572 مليون دولار من المساعدة العسكرية.

يذكر أن الولايات المتحدة تساعد مصر سنوياً بمليار ونصف مليار دولار، بينها 1,3 مليار من المساعدة العسكرية. وتم تجميد قسم من هذه المساعدة مقابل إجراء إصلاحات ديمقراطية بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.