ليبيا تطالب السائقين المصريين بتحمّل مسؤولية أمنهم

طلبت السلطات الليبية بمنفذ مساعد البري من سائقي الشاحنات المصريين بتوقيع إقرارات على أنفسهم بتحمل مسؤولية أمنهم الشخصي وأمن حمولاتهم وشاحناتهم داخل الأراضي الليبية بعد مدينة طبرق، شرقي البلاد.

وأكدت السلطات الليبية أنها ستتحمل مسؤولية تأمين السائقين المصريين وشاحناتهم من الحدود المصرية وحتى مدينة طبرق فقط، بحسب ما ورد في صحيفة "المصري اليوم".

وأبدى كثير من سائقي الشاحنات المصريين رفضهم للقرار الليبي بفتح باب العبور إلى الأراضي الليبية وتوفير التأمين للشاحنات وسائقين بحمولاتهم حتى مدينة طبرق فقط.

وطالب السائقون الجانب الليبي بتوفير تأمين لهم ولشاحناتهم حتى يتمكنوا من تسليم أمانتهم، بحسب تعبيرهم، إلى أهلها.

