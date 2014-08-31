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مصر.. مقتل المتهم بخطف 7 جنود مصريين في عهد مرسي

المصدر: دبي - قناة العربية
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أفاد مصدر أمني مصري بمقتل فايز عبدالله حمدان أبو شيته، المتهم بتورطه في عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة بعد مداهمة مكان اختبائه بمنطقة المساعيد بمدينة العريش شمال سيناء.

وقال المصدر إن قوة أمنية داهمت مكان اختباء المتهم أبوشيتة بمنزل في منطقة المساعيد بالعريش ما اضطره للتهديد بنسف المنزل ومن بداخله.

وقام بقتل زوجته لاعتقاده أنها وشت به، كما قام بإلقاء قنابل على القوات ما أسفر عن إصابة ثلاثة ضباط، وأسفرت المواجهة عن مقتل أبوشيتة وأحد مرافقيه وطفلة.
وقد ضبطت بمنزل المتهم مجموعة من الأسلحة المتنوعة .

وكان أبوشيتة قام بخطف 7 جنود في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

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