مقتل وإصابة 4 عسكريين في مطاردة مهربين بالفرافرة

لقي عسكري مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم ضابط برتبة رائد بقوات حرس الحدود المصرية، الأحد، بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد، وذلك خلال مطاردة مهربين داخل الصحراء.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية بالفرافرة رصدت خلال الساعات الماضية تحرك عدد من المهربين يستقلون سيارات دفع رباعي، مستغلين الطرق الجبلية داخل صحراء الفرافرة، وقامت قوة أمنية من قوات حرس الحدود بكتيبة (14) بمنطقة الدهوس، بمطاردة المهربين.

وقالت إنه خلال المطاردة، انقلبت سيارة قوة حرس الحدود، مما أدى إلى مصرع المجند عمرو أحمد، 20 سنة، وإصابة مجندين آخرين، بالإضافة إلى قائد القوة الأمنية الرائد أحمد إسماعيل.

وأشارت إلى أنه تم الدفع بقوات عسكرية إضافية إلى قلب الصحراء، حيث ضُبط المهربون والسيارات المستخدمة في التهريب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.