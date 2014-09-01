فهمي: الإفراج عن الأباتشي مرتبط بمصلحة أميركا مع مصر

أوضح وزير الخارجية المصري السابق، نبيل فهمي، أن الإفراج عن طائرات الأباتشي مرتبط بمصلحة الولايات المتحدة مع مصر. وقال فهمي في مقابلة مع قناة "الحدث" إن توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة يعود إلى إصرار واشنطن على إدخال التيار الإسلامي في العملية السياسية.

وأضاف فهمي خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري"، مساء الأحد، أنه تقدم بمذكرة للمشير السيسي بعد فوزه بالرئاسة عن سياسة مصر حتى نهاية العام الحالي، موضحاً أن سياسة دبلوماسية الندية التي طالب بها ليس معناها الصدام مع القوى الكبرى، ولكن معناها تعدد البدائل والخيارات في العلاقات الدولية مع جميع دول العالم على أساس من التوازن والاحترام والمصالح المشتركة.

وقال فهمي إن الأميركيين لم يتعلموا الدرس جيداً في التعامل مع الإرهاب، مشيراً إلى أن "الأميركيين اتصلوا بنا كثيراً لدمج تيار الإسلام السياسي في العملية السياسية"، مشيراً إلى أن مصر نفذت إرادة شعبها ولن تنفذ أية إملاءات خارجية.

وأشار فهمي إلى أن العالم بأكمله سيستمع باهتمام إلى كلمة مصر في الجمعية العمومية القادمة للأمم المتحدة، والتي سيلقيها الرئيس السيسي في خطابه أثناء الاجتماع، مشيراً إلى أن خطابه سيكون تاريخياً.