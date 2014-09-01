لأول مرة إضاءة شوارع شرم الشيخ بالطاقة الشمسية

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية المصري، إن الحكومة بدأت في اتخاذ الخطوات العملية لاستخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن عدة محافظات بدأت في إنارة الطرق الرئيسية بواسطة الطاقة الشمسية، وفي مقدمتها محافظة جنوب سيناء، التي انتهت من إنارة ثلاثة طرق بمدينة شرم الشيخ بمسافة 10 كيلومترات وبتكلفة 15 مليون جنيه.

وأكد الوزير أهمية استخدام بدائل الطاقة التقليدية، خاصة أن مصر تملك المقومات اللازمة.

كما قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم إنارة شارع الخزان وطريق مدخل شرم الشيخ حتى السوق التجاري حتى نهاية خليج نعمة.

وأوضح فودة، أنه سيتم الانتهاء من إنارة 5 كيلومترات من خليج نعمة على امتداد طريق السلام وحتى مطار شرم الشيخ.

وخضعت هذه الطرق أيضاً، لعمليات رفع كفاءة شاملة، كإنشاء أرصفة بمواصفات عالمية، وتم ذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بحسب محافظ جنوب سيناء.