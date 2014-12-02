السيسي لشباب الإعلاميين : 25 يناير ثورة حقيقية

طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى من مجلس الوزراء بضرورة إعداد مشروع قانون يجرم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا بأن 25 يناير ثورة حقيقية لايقبل التشكيك فيها من أحد.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس يعطي أهمية كبيرة للدور الذي يضطلع به الإعلام لتشكيل الوعي وزيادة الإدراك لدى المواطنين،وأكد الرئيس أنه كلما ازدادت درجة الوعي كانت الأمة أكثر استقراراً وصلابة وقدرة على مواجهة التحديات ولا سيما في أوقات الأزمات.

وقال المتحدث الإعلامي لقد أولى الرئيس في حديثه لشباب الصحفيين والإعلاميين أهمية خاصة لمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها، منوها إلى دور الإعلاميين أنفسهم في هذا الصدد، لاسيما في ضوء الإستجابة إلى مطالبهم بعدم وجود وزارة للإعلام، وهو الأمر الذي تمت الإستجابة له من منطلق تعزيز حرية الإعلام التي يتعين أن تأتي واعية ومسؤولة، داعياً الإعلاميين إلى صياغة ميثاق الشرف الإعلامي.

