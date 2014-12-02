شيخ الأزهر لإعلام الغرب: لا تلصقوا الإرهاب بالإسلام

طالب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وسائل الإعلام الغربية المختلفة بالامتناع عن الإساءة للإسلام وإلصاق تهمة الإرهاب به.

وقال الطيب، خلال لقائه المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل ديكيرهوف، اليوم الثلاثاء، إن المنظمات الإرهابية والمليشيات الطائفية التي تتخذ من الإسلام ستاراً لها بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه السمحة وأهدافه الإنسانية.

وقدم شرحا وافيا للجهود التي يقوم بها الأزهر من أجل مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، التي يعاني منها العالم بصفة عامة، والمنطقة العربية بصفة خاصة.

وذكر الطيب أن الأزهر سوف ينظم مؤتمرا عالميا غدا الأربعاء، يحضره علماء المسلمين، ورؤساء الكنائس الشرقية، وبعض الطوائف الأخرى، ليعلن للعالم كله براءة الإسلام من جرائم القتل والتهجير التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية التي ترفع رايات الإسلام.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في الأزهر أن المؤتمر سيعقد بعنوان "الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف"، وسيلقي الشيخ أحمد الطيب كلمة الافتتاح في بداية جلسته الأولى.

وأضاف المصدر لـ"العربية.نت" أن البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، سيلقي كلمة بعد افتتاح شيخ الأزهر للمؤتمر كما سيلقي عدد من رموز وعلماء العالم الإسلامي كلمات خلال الجلسة الافتتاحية، في مقدمتهم الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بالمغرب، وفضيلة الشيخ قيس آل مبارك عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، والأستاذ الدكتور قريشي شهابي عضو مجلس حكماء المسلمين، وسماحة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، وسماحة الشيخ نعيم ترنافا مفتي جمهورية كوسوفا، والأب بولس مطر رئيس أساقفة بيروت للموارنة.



