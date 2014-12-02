مصر.. إحالة أوراق 185 متهماً بمذبحة كرداسة للمفتي

قررت محكمة الجنايات الجيزة بمصر، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 185 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم لإدانتهم بقتل ضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة للمفتي، وحددت جلسة 24 يناير للنطق بالحكم النهائي.

وكان إجمالي المتهمين في القضية 188 شخصاً، منهم 2 متوفيان، ومتهم حدث (تحت سن الإعدام)، وبالتالي عدد المحكوم عليهم بالإعدام 185 متهما. ومن المتهمين 151 شخصاً محبوساً على ذمة القضية، أما الباقون فهاربون.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس 2013 بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وراح ضحيتها 11 ضابطاً من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.