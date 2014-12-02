مصر.. قوات الأمن تواصل حملتها ضد المتطرفين في سيناء

استمراراً لمواجهات الجيش المصري ضد المتطرفين فى سيناء، نجحت القوات المسلحة في قتل عشرات الإرهابيين واعتقال عدد كبير منهم إضافة إلى تدمير عدة مقار ومخازن أسلحة تعود للجماعات المتطرفة.

وقتل عنصران من تنظيم "بيت المقدس" في حملة أمنية بجنوب الشيخ زويد ورفح، تم خلالها اعتقال سبعة متطرفين أيضاً وتدمير عدة مواقع تستخدم قواعد انطلاق لتنفيذ الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة، كما عثر على 5 جثث بالشيخ زويد وجثة سادسة بالعريش. وأكدت مصادر أمنية أن ثلاثة منها تعود لبارزين في تنظيم "بيت المقدس"، يرجح أن يكونوا لقوا حتفهم في معارك اليومين الماضيين وألقي بهم في قارعة الطريق أثناء هرب زملائهم.

وكان تنظيم "أنصار بيت المقدس" قام باختطاف أربعة من أبناء القبائل في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أول أمس بحجة تعاونهم مع قوات الأمن، دون أن يعرف ما آل إليه مصيرهم.

ورغم استمرار الحملة الشرسة على المتطرفين، أظهرت تقارير مصرية ودولية أن الوضع الأمني شهد تحسناً ملحوظاً في عمومه ما انعكس على قطاع السياحة في مصر، فقد أظهرت بيانات رسمية ارتفاعاً بنسبة 70% تقريباً في عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الربع الثالث من هذا العام مع توقعات بعودة النشاط السياحي لمعدلات وقت الذروة في 2010.

