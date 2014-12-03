شيخ الأزهر يدين "الجرائم البربرية" التي يمارسها داعش

دان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، "الجرائم البربرية" التي يرتكبها تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وذلك خلال مؤتمر دولي ينظمه الأزهر لمواجهة التطرف والإرهاب.

وقال شيخ الأزهر، خلال افتتاح المؤتمر الذي يحضره قادة دينيون من عشرين دولة، إن تنظيمات وفصائل مسلحة "ترتكب هذه الجرائم البربرية النكراء تدثرت بدثار هذا الدين الحنيف وأطلقت على نفسها اسم الدولة الإسلامية في محاولة لتصدير صورة إسلامهم الجديد المغشوش".

وقال: "إننا لا ينبغي أن نغض الطرف عن أفكار الغلو والتطرف التي تسربت إلى عقول بعض من شبابنا ودفعت بهم دفعاً إلى تبني الفكر التكفيري واعتناق التفسيرات المتطرفة والعنيفة، مثل تنظيم القاعدة والحركات المسلحة، التي خرجت من عباءتها وتعمل ليل نهار على مهاجمة الأوطان وزعزعة الاستقرار، وقد ظهر مؤخراً على الساحة تنظيم داعش، الذي نادى بالخلافة الإسلامية، وقبله وبعده ميليشيات طائفية أخرى قاتلة، تملك قوة دعائية هائلة، عادت – للأسف– بأسوأ العواقب على الإسلام والمسلمين في العالم كله".

وأضاف أن "داعش" ليس الفصيل المسلح الوحيد على الساحة، بل هناك ميليشيات أخرى طائفية تذبح وتهجر قسراً في العراق وسوريا واليمن، وهناك طوائف مذهبية تحاول جر الأوطان إلى ولاءات إقليمية خارجية باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مضيفاً أن الذي يجمع هؤلاء جميعاً قاسم مشترك وهو "تكفير المسلمين واستحلال دمائهم".

كما أكد أن مفهوم الجهاد عند هذه التنظيمات المسلحة المتطرفة والطائفية قد تم تحريفه، مشيراً إلى أنه "لم يشرع الجهاد في الإسلام إلا للدفاع عن النفس والدين والوطن"، كما أن إعلان الجهاد "لا يجوز أن يتولاه أحد إلا ولي الأمر، ولا يجوز لأفراد أو جماعات أن تتولّى هذا الأمر بمفردها مهما كانت الأحوال والظروف، وإلا كانت النتيجة دخول المجتمع في مضطرب الفوضى وهدر الدماء وهتك الأعراض واستحلال الأموال، وهو ما نعانيه اليوم من جراء هذا الفهم الخاطئ المغلوط لهذه الأحكام الشرعية".

وأشار الدكتور الطيب إلى أن الأزهر الشريف بذل - وما زال يبذل - جهداً متواصلا في سبيل صياغة خطاب ديني واع رشيد.

كما ذكر شيخ الأزهر الحاضرين بقضية العرب والمسلمين الأولى، وهي قضية المسجد الأقصى: "أولى القبلتين وثالث الحرمين.. والقضية الفلسطينية التي لا سلام للعالم إلا بحل مشكلتها حلاً جذرياً وعادلاً"، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف سوف يخصص مؤتمره الخامس عشر، والذي سيعقد قريباً لنصرة الأقصى والقضية الفلسطينية.