قاضي "تبرئة مبارك" مهدد بالقتل

فرضت أجهزة الأمن المصرية إجراءات مشددة على منزل المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي محكمة القرن، والذي أصدر الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه خشية على حياته بعد تلقيه تهديدات بالانتقام. وكان مجهولون أطلقوا دعوات بتنفيذ عمليات إرهابية والقيام بتفجيرات في محافظات عدة.

وأفاد مصدر أمني لـ"العربية.نت" أنه تم تشديد الحراسة على منزل القاضي، الكائن بمنطقة الملاحة السكنية بمحافظة السويس، حيث انتشرت قوات الأمن أمام المنزل ومداخل ومخارج الشوارع المؤدية له، كما وضعت كمائن أمنية بالمنطقة، مؤكداً أن هذه الإجراءات المشددة تم فرضها على منزل القاضي وخط سيره منذ توليه قضية مبارك.

على جانب آخر، أشارت مصادر قضائية رسمية لوسائل الإعلام المصرية إلى أن اللقاء الذي جمع بين القاضي الرشيدي والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف تناول التهديدات بالقتل التي يتلقاها الرشيدي يومياً، منذ أن أصدر قراره ببراءة مبارك والعادلي.

كما تناول اللقاء طلب الرشيدي إبلاغ رئيس الاستئناف بضرورة سفره خارج البلاد لإجراء عملية جراحية دقيقة، مما سيمنعه من النظر أي قضايا في الوقت الحالي .

وطلب رئيس الاستئناف من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ضرورة تعزيز التأمين على منزل القاضي والحفاظ على أسرته من التهديدات التي يتعرض لها.