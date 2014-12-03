مصر.. 4 وفيات جديدة بإنفلونزا الطيور

أبلغت مصر عن 4 وفيات جديدة بإنفلونزا الطيور، ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 7 بفيروس "أتش5 أن1" خلال سنة 2014.

وأدت هذه النسخة من الفيروس إلى وفاة 400 شخص في العالم منذ ظهورها في 2003، وسجلت آخر الوفيات بها في مصر خلال الأسبوعين الماضيين.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد الإصابات بهذا الفيروس في مصر إلى 14 إصابة جميعها في مناطق ريفية، وفق تصريح للمتحدث باسم وزارة الصحة حسان عبدالغفار لوكالة "فرانس برس".

وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية إن آخر ضحايا الفيروس شاب في السادسة والعشرين توفي الأحد في المنيا جنوب القاهرة.

وتتابع منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس الذي يعتبر واحداً من عدة فيروسات قاتلة أو يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لدى البشر.

ونسخة "أتش5 أن1" مختلفة عن نسخة "أتش5 أن8" المنتشرة في مزارع الدجاج في أوروبا منذ بضعة أيام.

وسجلت معظم الوفيات بالنسخة القاتلة من الفيروس في جنوب شرق آسيا.

وتسببت نسخة أخرى من إنفلونزا الطيور هي "أتش7 أن9" بوفاة أكثر من 170 شخصاً منذ ظهورها في 2013.