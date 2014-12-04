التحقيق مع فنانين مصريين بتهمة التحريض على الجيش

قرر المستشار هشام بركات النائب العام المصري التحقيق في البلاغ الذي تقدم به هشام إبراهيم المحامى ضد الفنان "خالد أبو النجا" والمطرب "محمد عطية"،بتهمة التحريض على الجيش والدعوة الى التظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وجاء بالبلاغ الذي حمل رقم 24604 عرائض النائب العام، أن "أبو النجا" قام بالتحريض ضد المؤسسة العسكرية بحجة اعتراضه على تطهيرها لسيناء من الإرهاب الأسود، داعيا الشعب للتظاهر ضد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مقدم البلاغ، أن الفنان محمد عطية نزل إلى ميدان التحرير للتظاهر ضد براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى قيامه بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أجنبية عن طريق منظمات حقوقية لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

من جانب آخر تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد الفنان خالد أبو النجا يتهمه بالإساءة للقوات المسلحة والتحريض على العنف وقلب نظام الحكم.

