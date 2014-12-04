المحكمة تستمع إلى دفاع مرسي في قضية "الاتحادية"

تستمع، اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة الدفاع في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الأحداث التي دارت يوم 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات.

وتضم لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية بجانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، كلا من أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق)، وأحمد عبدالعاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق)، وأيمن عبدالرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية الأسبق)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب)، وعبدالحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس)، وهاني توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، وجمال صابر ( محام)، ومحمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب)، وعصام العريان (طبيب)، ووجدي غنيم (داعية – هارب).