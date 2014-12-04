سفير الإمارات بالقاهرة: استقرار مصر أمان للعرب

أكد السفير محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الإمارات في القاهرة، أنه بدون استقرار مصر يصعب تحقيق أي استقرار بوطننا العربي، ونجاح مصر في تحقيق ذلك هو مسؤولية تتشارك فيها كافة البلدان العربية.

وأشار في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ43 لدولة الإمارات العربية، إلى دور مصر المحوري والرئيسي في دعم واستقرار البلاد العربية منذ نشأتها.

وقال حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الدور التاريخي لا يمكن أن ينساه أي عربي، فمهما قدم العرب لمصر فلن يوفوها حقها، فلمصر مكانة عربية مرموقة في قلب ونبض الشعوب العربية.

وأضاف "لذا فإن الجميع مطالبون بالعمل على أن تحقق مصر ما تصبو إليه من خلال تطلعات شعبها وقيادتها الرشيدة، وأن تنمو وتظل قادرة ومحافظة على مكانتها العالية على المستوى العربي والإسلامي والدولي".

وتحدث السفير محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الإمارات، حول العلاقات الإماراتية المصرية، والتي وصفها بأنها قوية جدا، وأرجع ذلك إلى أن التاريخ والمصير المشترك لكل من الإمارات ومصر ساعد على نسج علاقات وثيقة بين الإمارات ومصر.

وقال "لقد تراكمت خيوط أخرى لكي تزيد العلاقات بين البلدين قوة. هذا فضلا عن الروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والمصري، والتي جعلت هناك تشابها يصل إلى حد التطابق في التوجهات بين السياستين الإماراتية والمصرية تجاه كافة قضايا المنطقة العربية والقضايا الإقليمية والدولية، ومن هنا كان طبيعيا أن تتسم العلاقات الإماراتية المصرية بالقوة والاستمرارية".

وفي آخر كلمته في احتفال سفارة دولة الإمارات بالعيد الوطني، دعا الله أن يحقق الخير للإمارات ومصر ولكافة البلدان العربية، وأن يحافظ على علاقة الود بين الشعبين، والتي تناغمت في علاقة وطيدة على المستوى الرسمي والشعبي، ونجحت في مواجهة شتى التحديات التي أفرزتها التطورات السياسية في البلاد العربية، إضافة إلى توثيق روابط الأخوة القائمة على إدراك الطرفين لأهمية التضامن والعمل العربي المشترك.

حضر الحفل لفيف من كبار الشخصيات، على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء والسفراء العرب.