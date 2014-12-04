مصر تحذر رعاياها من السفر إلى ليبيا دون إقامة

حذر السفير عمرو معوض، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، من سفر العمالة المصرية إلى ليبيا من غير الحاصلين على إقامة صادرة عن السلطات الليبية، سواء على خطوط الطيران المصرية أو الأجنبية، تجنبا لإمكانية تعرضهم للترحيل، أسوة بما حدث مع بعض المسافرين المصريين إليها مؤخرا بالفعل.

ونبه معوض أن المواطنين المصريين المتواجدين على الأراضي الليبية والراغبين في العودة إلى مصر عبر الأراضي التونسية سيضطرون إلى الانتظار عدة أيام على المنفذ الحدودي بين ليبيا وتونس، وذلك في إطار الضوابط المعمول بها من قبل السلطات التونسية.

وطالب المواطنين المصريين في ليبيا بعدم السفر إلا في حالات الضرورة القصوى، كما طالبهم أيضا بتوخي الحذر والحيطة والابتعاد عن مناطق التوتر، تجنبا لأية مشاكل قد يتعرضون لها.