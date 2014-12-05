السيسي يفتتح أوليمبياد المعاقين استجابة لأحدهم

قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشكل مفاجئ، افتتاح الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص باستاد "الدفاع الجوي"، مساء اليوم الجمعة.

ويأتي قرار السيسي، بالمشاركة في افتتاح الأوليمبياد الخاص، استجابة لدعوات المعاقين الذين دعوا الرئيس للمشاركة في الحدث الإقليمي الهام.

وكان الرئيس المصري أجرى مساء، الخميس، أول مداخلة هاتفية له، ببرنامج "القاهرة 360"، الذى يقدمه المذيع أسامة كمال على قناة القاهرة والناس، استجابة لدعوة منعم سعد الدين، وهو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي استضافه البرنامج، حيث طالبه الأخير بحضور افتتاح البطولة الأولمبية الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما قابله الرئيس بكل ود وحب قائلا له: "دعوتك وصلتني وكل المعاقين في عيني وعين مصر".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للمعاقين، قائلا "إن دعوات ذوي الاحتياجات الخاصة وصلته، وإن مطالبهم في عيونه وعيون مصر، مشيرا إلى أن الدولة مقصرة في حقوق المعاقين، لأن التزام الدولة تجاه مواطنيها جزء من واجبها تجاههم، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر قد تكون عاملا في عدم تلبية مطالبهم، مضيفاً: "وهدفنا خدمة أبناء مصر وعلى رأسهم ذوو القدرات الخاصة، ومش هاقول ذوي الاحتياجات، ومش عاوز أقول كلاما مرسلا، لكن إحنا بإرادة حقيقية نريد تنفيذ كل ما أقره الدستور، فالدستور اهتم بكل فئات المجتمع وعلى رأسهم المعاقون، فلهم حقوق لابد أن نلبيها".

يذكر أن فعاليات الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص باستاد "الدفاع الجوي"، التي تستضيفها "القاهرة" تقام اليوم تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأول حدث رياضي يقام تحت رعايته.

يشارك في منافسات البطولة 15 دولة عربية بمشاركة 666 لاعباً يمثلون دول مصر والإمارات، والبحرين، والسعودية، والأردن، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب.