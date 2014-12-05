العثور على قنبلة قبل تفجيرها بالقاهرة

أبطلت قوات الحماية المدنية بمصر، مفعول قنبلة تم العثور عليها بجوار "ميدل إيست" بشارع الهرم، بالقرب من القاهرة، حيث تم إخفاؤها داخل "زهرية زرع".

وبتفكيكها عثر خبراء الحماية المدنية والمفرقعات بداخلها على شريحة تليفون محمول وبعض المواد الصلبة.

وفرضت قوات الأمن وخبراء المفرقعات، كردونا أمنيا للتعامل مع العبوة وتفكيكها، بالتزامن مع إجراء تمشيط واسع للمنطقة، لضمان خلوها من أي عبوات أخرى.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية المصرية قد تلقت العديد من البلاغات بوجود عبوات ناسفة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وتبين أن معظم البلاغات الواردة سلبية، وأن ما تم فحصه من عبوات كان هيكليا ويحتوي على كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، الهدف منها إثارة الفزع لا أكثر.