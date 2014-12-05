جدل حول المشاركة في مظاهرات ضد تبرئة مبارك

دعا التحالف الذي تتزعمه جماعة الإخوان وحركة شباب 6 أبريل إلى التظاهر، اليوم الجمعة، ضد الحكم الصادر بتبرئة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه، بينما أعلنت غالبية القوى السياسية رفضها للتظاهر بذريعة أن المظاهرات ستصب في مصلحة الجماعة.

وقال بيان صادر عن حركة شباب 6 أبريل إنه بعد التشاور مع من وصفهم البيان بـ"القوى الثورية" وعدد من أهالي قتلى الثورة تقرر أن تظاهرات، الجمعة، لن تقتصر على القاهرة وحدها وإنما ستمتد لبعض المحافظات.

في المقابل أكد حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن الحزب يقدر حالة الإحباط التي يعاني منها الشباب في الوقت الحالي بعد إعلان أحكام البراءة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وباقي أركان نظامه، مؤكداً أن ذلك الأمر ليس خاصاً بالشباب بل بالشعب المصري كله.

من ناحيته أعلن الحزب المصري الديمقراطي، في بيانٍ رسمي، رفضه دعوات التظاهر في ميدان التحرير.