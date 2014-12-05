سيد حجاب: مناهج التعليم قائمة على إشاعة الجهل

قال الشاعر الكبير سيد حجاب إننا مازالنا في احتياج لدولة الثورة التي لم تتحقق بعد وأهمها تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ، مشيراً إلى أن الثورة المصرية في موجتها الأولى ٢٥ يناير وموجتها الثانية ٣٠ يونيو كانت بشارة لعالم إنساني مختلف .

وأضاف حجاب لـ الحدث مساء الخميس ، أن بعض ذيول النظام القديم " نظام مبارك " تحاول دهس دستور 30 يونيو ، قائلاً : مناهج التعليم الحالية مازالت قائمة على إشاعة الجهل والخرافة وهو ما نحتاج تغييره لبناء أجيال جديدة من المبدعين فى مختلف المجالات .

وأشار سيد حجاب إلى أننا نعيش الآن عصر الرأسمالية المتهالكة والتي سعت إلى تحويل الأوطان إلى أسواق والبشر في العالم بأكمله إلى زبائن فمشروع الشرق الأوسط بدأ يتراجع وفكرة السيطرة على مجموعة العبيد في الشرق الأوسط للانفراد بخيرات هذه الأرض انكسرت أيضاً.

وفى الذكرى الأولى لرحيل أحمد فؤاد نجم ، قال حجاب أنه برحيل "نجم" افتقدنا شاعر كبير كان صوت الفقراء والبسطاء ، موضحاً أن منح "جائزة نجم لشعر العامية " هى إثراء للحياة الثقافية والأدبية والإبداعية في مصر ، مضيفاً أن المسابقة تعد الأولى من نوعها في شعر العامية لذا وجب شكر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على اهتمامه.

وأوضح حجاب أن الراحل أحمد فؤاد نجم قامة كبيرة في مجال شعر العامية وما زالت أشعاره تتداول بين الكبار والصغار حتى اليوم وإطلاق مسابقة باسمه يعد تخليد لذكرى الفاجومي وتحفيز للأجيال القادمة من شباب الشعراء وهو دليل على قيمة الشعر.

وتابع أن "نجم "صوت لعب دوراً هاماً في الحركة الشعبية السياسية المصرية منذ فترة النكسة حتى رحيله وظل طوال تلك الفترة منتمياً بفكره وأحلامه للشعب المصري ، ومن المؤكد أننا خسرنا برحيله صوتاً هاماً في المرحلة المقبلة ، قائلاً : أعظم قصائد الفاجومي هي حياته نفسها

