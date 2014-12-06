مصر.. الحكم بإعدام 7 إرهابيين في "مجزرة رفح الثانية"

قضت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بإعدام المتهم عادل حبارة و6 آخرين، لاتهامهم بقتل 25 جندياً من قوات الأمن المركزي في القضبة المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية".

كما عاقبت المحكمة 28 متهما آخرين بالحبس من المؤبد إلى 15عاماً، وقضت ببراءة ثلاثة متهمين في القضية.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من "محمود محمد مغاوري، وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته (عادل حبارة) – محبوس - وأشرف محمود أبو طالب، وأبو عبدالله المقدسي وشهرته (أبو صهيب) - هارب فلسطيني الجنسية - وناصر عياد محمد جهيني (هارب 29 عاماً)، ومحمود زكريا شوق، وعبدالهادي زايد عوض.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق عادل حبارة و5 متهمين آخرين لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية"، والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.