مصر.. النائب العام يحقق في تسجيل حول مرسي

أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، أمس الجمعة، بفتح تحقيق حول تسجيل صوتي مزور، يقول خلاله مسؤول رفيع إن الرئيس السابق محمد مرسي معتقل بشكل "غير قانوني" بعد خلعه العام الماضي.

واتهم النائب العام جماعة الإخوان المسلمين بتزوير التسجيل. وقال في بيان إن الجماعة "تستخدم وسائل إعلام تدعمها بلدان خارجية، والتكنولوجيا الحديثة لاختراع اتصالات هاتفية وتنسبها إلى شخصيات حكومية ومسؤولين بغرض إحداث بلبلة لزعزعة أمن المجتمع".

وأضاف أنها "محاولات للتأثير في رجال القضاء والنيابة التي تنظر في قضايا إجرامية مهمة ضد عناصر إرهابية من الإخوان المسلمين".

وبثت قنوات تلفزيونية مقربة من مرسي، أمس الجمعة، تسجيلا صوتيا لشخص أعلن أنه الجنرال ممدوح شاهين عندما كان المستشار القانوني لقائد الجيش عبدالفتاح السيسي قبل انتخابه رئيسا للجمهورية.

ويحذر شاهين في التسجيل كبار المسؤولين من أن الملاحقات بحق مرسي لا يمكن أن تستمر ما لم يتم "تزوير" بعض الوثائق.

وفي أحد مقاطع التسجيل، يقول شاهين لمسؤولين، بينهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، إن مرسي ليس محتجزا في سجن تديره وزارة الداخلية، لكن في مبنى تابع للجيش فورا بعد اعتقاله.

كما يقول في مقطع آخر إنه تم "تزوير" بعض الوثائق لكيلا تكون الملاحقات ضد مرسي معرضة للتهديد. هذا ولم تؤكد أي مصادر مستقلة صحة التسجيلات المذكورة.