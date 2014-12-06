مصر.. مقتل مسلح في سيناء حاول اغتيال ضابط شرطة

أفادت مراسلة "العربية" أن قوات الأمن بجنوب سيناء تمكنت من قتل أحد العناصر المسلحة أثناء محاولته اغتيال ضابط شرطة بالمديرية.

وصرح مصدر أمني أن قوات الشرطة كانت تطارد سيارة بها مسلحون جنائيون بمدينة رأس سدر، مساء الجمعة، حيث قطع المسلحون الطريق على سيارة الضابط وأطلقوا النار على سيارته بهدف اغتياله.

وأكد المصدر أن مقدمة سيارة الضابط تعرضت لإطلاق النار لإطلاق نار على مقدمة السيارة بينما أطلقت قوات الأمن النار على سيارة المسلحين، فقتل أحدهم وتبين أنه من شمال سيناء، بينما هرب آخر يعتقد أنه شقيق المسؤول عن خطف السائحين الأجانب بجنوب سيناء، وتم التحفظ على جثمان القتيل، وضبط بحوزته على بندقية آلية وأخطرت النيابة وتولت التحقيقات.